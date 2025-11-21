Замість літака приіхала фура з пивом. Взяв участь у розвантаженні.
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:58
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:01
247000
Хотабе. Ледар. Пишіть більше
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:13
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:38
Чи доводилося кому бувати у Панамі? Які поради подорожуючим? Які ресторації порадите?
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:40
Господар Вельзевула
Ви праві, що топікстартер розвів тут гидоту, і нажаль я повівся гадити туди, де вже є купа багна (теорія розбитих вікон) .
Але справедливості заради.. Ваші пости також викликають огиду у більшості тверезо мислячих людей. І лише ваша хитрість (не без розуму звичайно) допомагає вам уникати тих рифів, на яких вас давно пора було б йопнути в бан всерйоз і надовго.
І ще невідомо, хто гірший, копрофаг Інвестор, який копирсається у власній блєвотині тут вже 90+ сторінок, але шкоди від нього десь як від жука в кучі компосту. Чи від вас, який по факту ідеальний кацапський пропагандон.
Але я вас почухаю за вушком, порадую вас трохи. Ви чи не перший, хто емоційну сферу Шамана роздирає в хлам. Це вагомий успіх.
