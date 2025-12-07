RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 01:18

Та й серед ночі також можна хвалити старого. Мені тоді сни гарні сняться
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11040
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:41

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами

Сподобалося повідомлення

Це дійсно сильне повідомлення
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11040
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:42

I am back

Деякий час на форумі були якісь технічні проблеми і я не міг зайти. За цей час
Ледь не грохнули кешбек
Корупційний скандал
Звільнення Єрмака
Звільнення Шовковського
Незрозумілі пропозиціі щодо мирноі угоди.
Хтось відслідкував, що старий мав технічні проблеми з форумом і вирішив цим скористатись
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11040
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 14:55

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Як вам Катруся Бекінсейл на підтанцовкє?

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
