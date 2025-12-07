|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 23 лис, 2025 01:18
Та й серед ночі також можна хвалити старого. Мені тоді сни гарні сняться
Додано: Нед 23 лис, 2025 10:41
Це дійсно сильне повідомлення
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:42
I am back
Деякий час на форумі були якісь технічні проблеми і я не міг зайти. За цей час
Ледь не грохнули кешбек
Корупційний скандал
Звільнення Єрмака
Звільнення Шовковського
Незрозумілі пропозиціі щодо мирноі угоди.
Хтось відслідкував, що старий мав технічні проблеми з форумом і вирішив цим скористатись
Додано: Нед 07 гру, 2025 14:55
Як вам Катруся Бекінсейл на підтанцовкє?
