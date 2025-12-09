|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:30
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Все інше пиво - неорганічне, тобто з соди, вапна, піску і води
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:42
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Не неорганічне, а не органічне
Додано: Вів 09 гру, 2025 07:20
По керівнику ОП
Моя думка -ним має бути Буданов. Прошу врахувати думку старого
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:06
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|