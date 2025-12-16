|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:51
1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -21
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:27
Investor_K написав:
1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -21
Для покращення показників не забуваємо хвалити старого за дуже інтелектуальні повідомлення
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:24
Пролетіли і не помітили. А я усіх з цим вітаю! В окремі деі було 5000+ переглядів у гілці.
Все це означає , що тема є ТОПОВОЮ
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 14 гру, 2025 12:23
До речі, 21.12 у мене 16 років чесній та професійній участі у форумі. Служу фінансам!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 гру, 2025 09:25
1. барабашов +3
2. Сибарит +3
3. Shaman +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Vadim_ 0
12. Успіх 0
13. sergey_stasyuk555 0
14. Faceless -1
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -22
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:08
1. барабашов +3
2. Сибарит +3
3. Shaman +3
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -8
20. Hotab -21
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:32
барабашов написав:
Тов.Панда
Добавьте мне пару плюсов
Я рахую неупереджено. Бо громада мені довірила цю високу честь. Плючсики тільки за похвалу.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 12:33
Investor_K
У хотаба +1 у заліку. Один раз написав правду про старого
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 20:33
Чому видаляються повідомлення форумчан?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 20:44
Это сумасшедший принтер, ой модератор Ирина
Бешенство матки у женщин постбальзаковского возрасту
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5524
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|