За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 13:44

  Investor_K написав:Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів

для подяки потрібне відділення НП чи номера картки вистачить? :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 13:55

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Ця тема створена не для себе. Все для людей. Щоб у людей був майданчик для творчих та інтелектуального спілкування

а рейтинг зачем? :lol:

Він допомагає та сприяє спілкуванню
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 17:22

А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:11

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів

для подяки потрібне відділення НП чи номера картки вистачить? :lol:

Не виключено, що Вам має бути все рівно. Бо конкуренція.
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:37

  Investor_K написав:А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?

я ж кажу, 20 коп при курсі 42 - це ледве помітне дихання ринку 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:38

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів

для подяки потрібне відділення НП чи номера картки вистачить? :lol:

Не виключено, що Вам має бути все рівно. Бо конкуренція.

натяк зрозумів - всі, хто претендує на якусь матеріальну нагороду - отримає додатковий мінус - щоб випасти з цієї трійки :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 06:04

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?

я ж кажу, 20 коп при курсі 42 - це ледве помітне дихання ринку 8)

Європейці таки прийняли рішення про допомогу Украіні. Валюта - вниз!
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:48

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?

я ж кажу, 20 коп при курсі 42 - це ледве помітне дихання ринку 8)

Європейці таки прийняли рішення про допомогу Украіні. Валюта - вниз!

хтось мав сумніви? питання було в механізмі - а настрій ЄС був забезпечити нас грошима...
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:30

Ще й Трамп підписав оборонний бюджет з грошима для нас. Піду терміново здавати валюти і на гривневий депозит
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:31

  Investor_K написав:Ще й Трамп підписав оборонний бюджет з грошима для нас. Піду терміново здавати валюти і на гривневий депозит

поторопитесь... банки сегодня же обвалят ставки по депозитам
maniachello
 
