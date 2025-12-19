|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 18 гру, 2025 13:44
Investor_K написав:
Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів
для подяки потрібне відділення НП чи номера картки вистачить?
Додано: Чет 18 гру, 2025 17:22
А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:37
Investor_K написав:
А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?
я ж кажу, 20 коп при курсі 42 - це ледве помітне дихання ринку
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:38
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів
для подяки потрібне відділення НП чи номера картки вистачить?
Не виключено, що Вам має бути все рівно. Бо конкуренція.
натяк зрозумів - всі, хто претендує на якусь матеріальну нагороду - отримає додатковий мінус - щоб випасти з цієї трійки
Додано: П'ят 19 гру, 2025 06:04
Shaman написав: Investor_K написав:
А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?
я ж кажу, 20 коп при курсі 42 - це ледве помітне дихання ринку
Європейці таки прийняли рішення про допомогу Украіні. Валюта - вниз!
Додано: П'ят 19 гру, 2025 07:48
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
А що це за гойдалки на валютному ринку?
То дорожче, потім дешевше.
Куди валюта котиться?
я ж кажу, 20 коп при курсі 42 - це ледве помітне дихання ринку
Європейці таки прийняли рішення про допомогу Украіні. Валюта - вниз!
хтось мав сумніви? питання було в механізмі - а настрій ЄС був забезпечити нас грошима...
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:30
Ще й Трамп підписав оборонний бюджет з грошима для нас. Піду терміново здавати валюти і на гривневий депозит
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:31
Investor_K написав:
Ще й Трамп підписав оборонний бюджет з грошима для нас. Піду терміново здавати валюти і на гривневий депозит
поторопитесь... банки сегодня же обвалят ставки по депозитам
