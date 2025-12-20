|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:47
Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?
Investor_K
Повідомлень: 11086
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:54
Investor_K написав:
Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?
просто им деньги очень нужны
maniachello
Повідомлень: 435
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:04
maniachello написав: Investor_K написав:
Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?
просто им деньги очень нужны
То бельгійцям
Investor_K
Повідомлень: 11086
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:34
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?
просто им деньги очень нужны
То бельгійцям
ну... а они что, не люди, им деньги не нужны?
maniachello
Повідомлень: 435
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:42
Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.
Investor_K
Повідомлень: 11086
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:43
Investor_K написав:
Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.
гроші мають зайти, й бірки на них, звідки вони - немає
Shaman
Повідомлень: 11119
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1691 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 16:05
Shaman написав: Investor_K написав:
Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.
гроші мають зайти, й бірки на них, звідки вони - немає
деньги не пахнут, ага
maniachello
Повідомлень: 435
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Профіль
