За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:47

Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 14:54

  Investor_K написав:Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?

просто им деньги очень нужны
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:04

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?

просто им деньги очень нужны

То бельгійцям
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:34

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?

просто им деньги очень нужны

То бельгійцям

ну... а они что, не люди, им деньги не нужны? :shock:
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:42

Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:43

  Investor_K написав:Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.

гроші мають зайти, й бірки на них, звідки вони - немає ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 16:05

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.

гроші мають зайти, й бірки на них, звідки вони - немає ;)

деньги не пахнут, ага
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:00

  maniachello написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.

гроші мають зайти, й бірки на них, звідки вони - немає ;)

деньги не пахнут, ага

Пахнуть. Особливо нові
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:11

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:У чому сенс життя?

В его поиске

А сенс постійного пошуку?

Человек, чтобы не делать глупости, должен быть чем-то занят 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:16

Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК
Investor_K
