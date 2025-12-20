|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:26
Investor_K написав:
Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК
Сизиф, между прочим, вошёл в историю, а миллиарды рациональных трудяг забыты 😁
Сибарит
- Форумчанин року
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:13
Сибарит написав:
Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК
Сизиф, между прочим, вошёл в историю, а миллиарды рациональных трудяг забыты 😁
Я про це написав Шаману
Investor_K
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:45
Investor_K написав:
Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК
Сизиф, между прочим, вошёл в историю, а миллиарды рациональных трудяг забыты 😁
Я про це написав Шаману
добре, що ви берете приклад з Сізіфа, а не з Герострата
а може як Прометей? він подарував людям вогонь... а ви ... може свої депозити? хоча такі, як Содоміт гроші отримають, а потім ще й печінь виклюють. або навпаки...
Shaman
- Повідомлень: 11126
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 798 раз.
- Подякували: 1693 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:48
Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?
Investor_K
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 20:53
Investor_K написав:
Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?
Є які пам'ятають ДС, для чого інше тут
Vadim_
- Повідомлень: 4120
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:23
Vadim_ написав:
Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?
Є які пам'ятають ДС, для чого інше тут
uabanker. net у ті часи (початок 00) мав розквіт. А ваш покірний слуга там розпочинав вивчати фінансові закони. Там адмінами були arty, koss, Makrokit, Mozart, Charisma (недовго).
Є ті, хто іх памятає?
Investor_K
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:24
Чи я останній динозавр з того форуму?
Investor_K
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 20 гру, 2025 21:44
Investor_K написав:
Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?
Є які пам'ятають ДС, для чого інше тут
uabanker. net у ті часи (початок 00) мав розквіт. А ваш покірний слуга там розпочинав вивчати фінансові закони. Там адмінами були arty, koss, Makrokit, Mozart, Charisma (недовго).
Є ті, хто іх памятає?
були часи
2009-2013 навідувався
особливо прам'ятаю восени 2012 тема заживо торкнула - чому ми полізли у цю нудоту - нбу регуляторки, комісії, відсотки, а люди океанами ходять життя живуть
fox767676
- Повідомлень: 4946
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 209 раз.
