За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:59

  Shaman написав:
  Investor_K написав:І чому той портал і форум загнулися? Яка причина?

там не було такої видатної гілки? :oops:

Навряд чи. Там були серйозні обмеження щодо дискусій стосовно роботи конкретних банків. А тут це будо і структуровано. Мене як хронічного депозитчика це приваблювало. Це як один з прикладів.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:05

Там наразі домен перехопили якісь китаці. Так, жаль. Все має початок і все має кінець.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:38

А куди поділися sens та холява?
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 07:53

  Investor_K написав:А куди поділися sens та холява?

Я за них чомусь хвилююся
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 08:56

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:А куди поділися sens та холява?

Я за них чомусь хвилююся

sens реально задолбал и был отправлен в игнор
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 09:26

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-65)

1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -12
20. Hotab -26
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:09

Investor_K, а почему Вас нет в рейтинге "Форумчани року 2025" :roll:
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 12:11

  maniachello написав:Investor_K, а почему Вас нет в рейтинге "Форумчани року 2025" :roll:

Я не є розпорядником запитуваної інформації. Звертайтесь до розпорядника.
