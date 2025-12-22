Навряд чи. Там були серйозні обмеження щодо дискусій стосовно роботи конкретних банків. А тут це будо і структуровано. Мене як хронічного депозитчика це приваблювало. Це як один з прикладів.
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:59
Навряд чи. Там були серйозні обмеження щодо дискусій стосовно роботи конкретних банків. А тут це будо і структуровано. Мене як хронічного депозитчика це приваблювало. Це як один з прикладів.
Додано: Нед 21 гру, 2025 15:05
Там наразі домен перехопили якісь китаці. Так, жаль. Все має початок і все має кінець.
Додано: Пон 22 гру, 2025 07:53
Додано: Пон 22 гру, 2025 08:56
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:26
Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-65)
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -12
20. Hotab -26
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:09
Investor_K, а почему Вас нет в рейтинге "Форумчани року 2025"?
Востаннє редагувалось maniachello в Пон 22 гру, 2025 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 гру, 2025 12:11
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:02
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Тов.Панда!
Во первых - какая бука на букву "с" удаляет мои сообщения восхваляющие вашу финансовую гениальность и справедливость к(пока) троещинским соотечественникам?
Во вторых - вы будете баллотироваться на пост Гетьмана в случае если Пентагон нам разрешит эти выборы? Ну шоб я знал за кого агитировать и у кого я буду главой АП?
Додано: Пон 22 гру, 2025 19:55
(с)
