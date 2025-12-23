|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:55
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:17
Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-70)
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. Faceless -1
17. unicdima -1
18. sergey_sryvkin -1
19. prodigy -5
20. fox767676 -15
21. Hotab -29
Приєднався до спілкування Господар Вельзевула
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:30
