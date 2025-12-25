RSS
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 23:32

  Investor_K написав:А там навчають як пальцями навчитися розрвзняти фальшиві та справжні доллаои?

а ви де зібралися вчитися? в "местах не столь отдаленных"?.. бо такому вчать переважно там. а ще вчать, як зробити, щоб відрізнити було важче :lol:

я більше по агрегатах. а пальцями - це до "щипачів" - там такі віртуози - як скрипалі :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 06:32

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А там навчають як пальцями навчитися розрвзняти фальшиві та справжні доллаои?

а ви де зібралися вчитися? в "местах не столь отдаленных"?.. бо такому вчать переважно там. а ще вчать, як зробити, щоб відрізнити було важче :lol:

я більше по агрегатах. а пальцями - це до "щипачів" - там такі віртуози - як скрипалі :lol:

А на лабораторних роботах що робили?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:49

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-80)

Приєднався до спілкування Господар Вельзевула




1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Козак-характерник +1
4. UA +1
5. yama +1
6. Бетон +1
7. anduzenko 0
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Vadim_ 0
12. Успіх 0
13. sergey_stasyuk555 0
14. Господар Вельзевула 0
15. The_Rebel – 0
16. Мизантрóп – 0
17. Shaman 0
18. Faceless -1
19. unicdima -1
20. sergey_sryvkin -1
21. prodigy -5
22. fox767676 -18
23. Hotab -31

Приєдналися до спілкування The_Rebel та Мизантрóп

1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +2
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. Faceless -1
19. unicdima -1
20. sergey_sryvkin -1
21. prodigy -5
22. fox767676 -18
23. Hotab -31
Зміни у шамана та барабашова
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:42

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Я недоволен своим вторым местом в списке
Сибарит это конечно сила, мощь и опыт, но в Кончу-Заспу я с братвой(троещинской) вас заносить буду, а не он.
И портрет в виде цезаря как у Пшонки сам нарисую.
Кисточкой из волос тела с-нэтымвос
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:45

  барабашов написав:Я недоволен своим вторым местом в списке
Сибарит это конечно сила, мощь и опыт, но в Кончу-Заспу я с братвой(троещинской) вас заносить буду, а не он.
И портрет в виде цезаря как у Пшонки сам нарисую.
Кисточкой из волос тела с-нэтымвос

Все у Ваших руках. Пишіть
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:50

Було б непогано, якби Ви погодилися творити добро на добровільних засадах
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 14:53

  Investor_K написав:Було б непогано, якби Ви погодилися творити добро на добровільних засадах

як тільки подаруєте людям вогонь (депозити) - так відразу побачите добровольців :lol:
Shaman
