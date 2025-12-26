|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:43
maniachello написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое
Мені хлопці пропонують за намагання мене обманути натягнути його на глобус.
Можливо, не лише обличчя буде деформовано
а вдруг он Вас натянет?
У нього немає глобуса. А я купив ще у радянські часи .
Investor_K
Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:50
1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. prodigy -5
23. fox767676 -18
24. Hotab -35
Зміни у хотаба, шамана
Приєднвся до спілкування maniachello
Investor_K
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:29
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.
Скоро будут распродавать госбанки. Не пропустите!
У мене є 10000 долларів. Готовий купити!
ви пропустили - Приват свого часу продали за 1 гривню, яка була б оборудка
Shaman
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:31
Investor_K написав: maniachello написав:
Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое
Мені хлопці пропонують за намагання мене обманути натягнути його на глобус.
Можливо, не лише обличчя буде деформовано
нічого не буде деформоване - різницю до та після натягування ви навіть не помітите
Shaman
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:22
Shaman написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое
Мені хлопці пропонують за намагання мене обманути натягнути його на глобус.
Можливо, не лише обличчя буде деформовано
нічого не буде деформоване - різницю до та після натягування ви навіть не помітите
Мені головне, щоб глобус залишився цілим. Нехай він залишиться всередині, нехай я його більше вже не побачу. Головне -щоб цілий.
Investor_K
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:13
Investor_K написав:
Мені головне, щоб глобус залишився цілим. Нехай він залишиться всередині, нехай я його більше вже не побачу. Головне -щоб цілий.
речь идёт о банке "Глобус"?
maniachello
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:41
Маниакальное навязывание полюбить
ЗА ШО ?
Vadim_
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:46
Vadim_ написав:
Маниакальное навязывание полюбить
ЗА ШО ?
Неправильно.
Правильно - почути обʼєктивну позитивну оцінку.
Investor_K
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:50
Investor_K написав: Vadim_ написав:
Маниакальное навязывание полюбить
ЗА ШО ?
Неправильно.
Правильно - почути обʼєктивну позитивну оцінку.
чого і коли?
Vadim_
