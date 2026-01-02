|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:08
Это сам БОРМАН
Из "БлэкИнквизишен"
Лишь только Пелле Оллин и сам Викернес имели право носить такой боевой раскрас викингов как у Великого Инвестора(в тьму на складе когда туда завезут много алкоголя и ковбас)!
барабашов
- Повідомлень: 5600
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
