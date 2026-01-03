RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:30

  Investor_K написав:Ну що там Каракас?

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.

От що

Трамп уважно читає повідомлення старого і своєчасно на них відповідає.
Востаннє редагувалось Investor_K в Суб 03 січ, 2026 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:32

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Ну що там Каракас?

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.

От що

Наркокартели назначат нового...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:33

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Ну що там Каракас?

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.

От що

Наркокартели назначат нового...

Нафтокартели…
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:04

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Ну що там Каракас?

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.

От що

Трамп уважно читає повідомлення старого і своєчасно на них відповідає.

Сі та ху мають висловити озабоченність. Але не просто як європейці свого часу таку слабеньку імпотентну. А дуже потужну імпотентну озабочєнність.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 12:42

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Главное шоб 95й подешевел.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 13:55

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Ну що там Каракас?

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.

От що

Трамп уважно читає повідомлення старого і своєчасно на них відповідає.

Сі та ху мають висловити озабоченність. Але не просто як європейці свого часу таку слабеньку імпотентну. А дуже потужну імпотентну озабочєнність.

В мид рф осудили атаку США на Венесуэлу

В ведомстве назвали операцию актом вооруженной агрессии и выразили "глубокую озабоченность".

"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", — говорится в сообщении.

Одні вже виконали те, що я написав. Вони це назвали Глубокая Озабоченность.
Тепер Сі. Я сказав-Сі!
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 15:02

  Investor_K написав:Одні вже виконали те, що я написав. Вони це назвали Глубокая Озабоченность.
Тепер Сі. Я сказав-Сі!

а шо Сі, захватит Тайвань или Владивосток и Сибирь? кстати , исконно Китайские земли
