США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.
От що
Трамп уважно читає повідомлення старого і своєчасно на них відповідає.
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:30
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:32
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:33
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:04
Сі та ху мають висловити озабоченність. Але не просто як європейці свого часу таку слабеньку імпотентну. А дуже потужну імпотентну озабочєнність.
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:42
Главное шоб 95й подешевел.
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:55
В мид рф осудили атаку США на Венесуэлу
В ведомстве назвали операцию актом вооруженной агрессии и выразили "глубокую озабоченность".
"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", — говорится в сообщении.
Одні вже виконали те, що я написав. Вони це назвали Глубокая Озабоченность.
Тепер Сі. Я сказав-Сі!
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:02
