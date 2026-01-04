|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 03 січ, 2026 11:33
Сибарит написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Ну що там Каракас?
США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.
От що
Наркокартели назначат нового...
Нафтокартели…
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:04
Investor_K написав: Investor_K написав:
Ну що там Каракас?
США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.
От що
Трамп уважно читає повідомлення старого і своєчасно на них відповідає.
Сі та ху мають висловити озабоченність. Але не просто як європейці свого часу таку слабеньку імпотентну. А дуже потужну імпотентну озабочєнність.
Додано: Суб 03 січ, 2026 12:42
Главное шоб 95й подешевел.
Додано: Суб 03 січ, 2026 13:55
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Ну що там Каракас?
США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели: президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни, — Трамп.
От що
Трамп уважно читає повідомлення старого і своєчасно на них відповідає.
Сі та ху мають висловити озабоченність. Але не просто як європейці свого часу таку слабеньку імпотентну. А дуже потужну імпотентну озабочєнність.
В мид рф осудили атаку США на Венесуэлу
В ведомстве назвали операцию актом вооруженной агрессии и выразили "глубокую озабоченность".
"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", — говорится в сообщении.
Одні вже виконали те, що я написав. Вони це назвали Глубокая Озабоченность.
Тепер Сі. Я сказав-Сі!
Додано: Суб 03 січ, 2026 15:02
Investor_K написав:
Одні вже виконали те, що я написав. Вони це назвали Глубокая Озабоченность.
Тепер Сі. Я сказав-Сі!
а шо Сі, захватит Тайвань или Владивосток и Сибирь? кстати , исконно Китайские земли
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:08
Малюка краще залишити на поточній посаді. Це в інтересах держави.
Додано: Суб 03 січ, 2026 19:37
В Министерстве иностранных дел КНР назвали действия Вашингтона откровенным нарушением суверенитета независимого государства и посягательством на его президента.
"Подобные гегемонистские действия США грубо нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, создавая угрозу миру и безопасности в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Китай решительно выступает против этого", - говорится в официальном заявлении ведомства в соцсети Х.
Пекин призвал американскую сторону вернуться к соблюдению целей и принципов Устава ООН, прекратив вмешиваться в вопросы безопасности других стран.
Додано: Нед 04 січ, 2026 08:31
Investor_K написав:
Малюка краще залишити на поточній посаді. Це в інтересах держави.
Правильно. Пусть и дальше выполняет политические заказы офиса ручек и карандашей, кошмарит бизнес и антикоров.
Додано: Нед 04 січ, 2026 09:24
maniachello написав: Investor_K написав:
Малюка краще залишити на поточній посаді. Це в інтересах держави.
Правильно. Пусть и дальше выполняет политические заказы офиса ручек и карандашей, кошмарит бизнес и антикоров.
Він Гордона спас. Не забувайте про це
Додано: Нед 04 січ, 2026 09:32
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Малюка краще залишити на поточній посаді. Це в інтересах держави.
Правильно. Пусть и дальше выполняет политические заказы офиса ручек и карандашей, кошмарит бизнес и антикоров.
Він Гордона спас. Не забувайте про це
від чого , кого?
