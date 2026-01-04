RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:37

https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/ ... /index.amp
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 09:48

  Investor_K написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/13/7525940/index.amp

звичайний піар ,

він же журналіст,
не так давно в д'сна целовался и гламурніе интервью строчил с Арестовичем,
тоже самое Фейгин и политическая проститутка Латынина
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 10:16

Гордона Фримена?
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:19

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-115)

1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. maniachello +4
4. shaman +4
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. Wirująświatła - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. Vadim_ -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
Без змін
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:25

Наступний буде фінал за 2025 рік. Хто стане переможцем? хто в останню мить зміг надати додаткову цінність своїм повідомленням? Ким ми усі будемо пишатися?

Залишився останній крок цієї інтриги
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 12:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Пилот получит отрицательную перемогу?
барабашов
