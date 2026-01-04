|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 04 січ, 2026 09:37
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11226
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 09:48
Investor_K написав:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/13/7525940/index.amp
звичайний піар ,
він же журналіст,
не так давно в д'сна целовался и гламурніе интервью строчил с Арестовичем,
тоже самое Фейгин и политическая проститутка Латынина
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4374
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 10:16
Гордона Фримена?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:19
1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. maniachello +4
4. shaman +4
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. Wirująświatła - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. Vadim_ -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
Без змін
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11226
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 11:25
Investor_K написав:
1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. maniachello +4
4. shaman +4
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. Wirująświatła - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. Vadim_ -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
Без змін
Наступний буде фінал за 2025 рік. Хто стане переможцем? хто в останню мить зміг надати додаткову цінність своїм повідомленням? Ким ми усі будемо пишатися?
Залишився останній крок цієї інтриги
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11226
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 12:31
Пилот получит отрицательную перемогу?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5606
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:36
барабашов написав:
Пилот получит отрицательную перемогу?
Вже. Як я і обіцяв ще раніше. Він іі заслужив.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11226
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 13:51
Investor_K написав:
Малюка краще залишити на поточній посаді. Це в інтересах держави.
В кремле откроют шампанское, если Зеленский снимет с должности Малюка — Politico
Смещение Малюка с поста главы Службы безопасности Украины "серьезно ослабит способность Украины к самозащите", предупредил неназванный украинский чиновник. По его словам, Попытки сместить Малюка предпринимаются, но пока ничего не решено.
"Малюк на своем месте, и результаты работы службы безопасности это доказывают. Именно он превратил СБУ в эффективную спецслужбу, проводящую уникальные спецоперации и дающую Украине сильные карты за столом переговоров", — заявил чиновник.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11226
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 14:01
Investor_K написав: Investor_K написав:
Малюка краще залишити на поточній посаді. Це в інтересах держави.
В кремле откроют шампанское, если Зеленский снимет с должности Малюка — Politico
Смещение Малюка с поста главы Службы безопасности Украины "серьезно ослабит способность Украины к самозащите", предупредил неназванный украинский чиновник. По его словам, Попытки сместить Малюка предпринимаются, но пока ничего не решено.
"Малюк на своем месте, и результаты работы службы безопасности это доказывают. Именно он превратил СБУ в эффективную спецслужбу, проводящую уникальные спецоперации и дающую Украине сильные карты за столом переговоров", — заявил чиновник.
а де розслідування про розмінування Чонгарського перешейка или не замінування?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4374
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 635 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 січ, 2026 14:17
Vadim_ написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Малюка краще залишити на поточній посаді. Це в інтересах держави.
В кремле откроют шампанское, если Зеленский снимет с должности Малюка — Politico
Смещение Малюка с поста главы Службы безопасности Украины "серьезно ослабит способность Украины к самозащите", предупредил неназванный украинский чиновник. По его словам, Попытки сместить Малюка предпринимаются, но пока ничего не решено.
"Малюк на своем месте, и результаты работы службы безопасности это доказывают. Именно он превратил СБУ в эффективную спецслужбу, проводящую уникальные спецоперации и дающую Украине сильные карты за столом переговоров", — заявил чиновник.
а де розслідування про розмінування Чонгарського перешейка или не замінування?
Тоді була інша людина.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11226
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|