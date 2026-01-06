RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 07:48

Лівий берег Києва без аварійних відключень.
А якби послухали сволоту і усі кудись поіхали- хто і для кого б ремонтував?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 07:52

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту

так... я не понял... кто кого допрашивает? :twisted:

То чому ви 16 років мовчали?
Якими є ваші версіі, друзі?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 08:42

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту

так... я не понял... кто кого допрашивает? :twisted:

2026 ця гілка для обговорення Вас.

для этого я слишком хорошо известен в узких кругах
maniachello
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:47

  Investor_K написав:Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту

а вы про себе розказували?
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:51

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту

а вы про себе розказували?

Так.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 13:56

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Розкашіть про своє дитинство, юність, молодість, освіту

а вы про себе розказували?

Так.

ссылку можете ?
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:10

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Писал что кидал ядра на Олимпиаде-80 вместе с Султаном Рахманиновым
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:13

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Vadim_ написав:ссылку можете ?


На жаль, тоді проклятий демонстрував свою сволотну натуру і всі мої відповідні повідрмлення були видалені разом з повідомленнями проклятої сволоти.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  барабашов написав:Султаном Рахманиновым


Це хто?
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:33

Рейтинг Великого Інвестора 2025

1. барабашов, Сибарит, maniachello, shaman +4
2. Козак-характерник +1
3. UA +1
4. yama +1
5. Бетон +1
6. anduzenko 0
7. pesikot 0
8. airmax78 0
9. flyman 0
10. Успіх 0
11. sergey_stasyuk555 0
12. Господар Вельзевула 0
13. The_Rebel – 0
14. Мизантрóп – 0
15. Wirująświatła - 0
16. Faceless -1
17. unicdima -1
18. sergey_sryvkin -1
19. Vadim_ -1
20. prodigy -5
21. fox767676 -19

Поздоровляю з перемогою одразу чотирьох переможців!
Дякую Вам за конструктивну участь у конкурсі!
Кожен з Вас має свою ізюминку і за це вам – РЕСПЕКТ!!!
Investor_K
