За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 06 січ, 2026 14:36
Investor_K написав: барабашов написав:
Султаном Рахманиновым
Це хто?
Султан Рахманов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%87
Vadim_
Повідомлень: 4423
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 15:24
Цей барабашкін наплутов прізвище та снаряди. Ото ще демагог
Investor_K
Повідомлень: 11247
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 20:01
Investor_K написав:
Курс долара завтра оновить історичний максимум: 42,42 грн, — НБУ.
Завтра буде ще вище.
Куди світ котиться?
Investor_K
Повідомлень: 11247
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 20:36
Investor_K написав: Investor_K написав:
Курс долара завтра оновить історичний максимум: 42,42 грн, — НБУ.
Завтра буде ще вище
Куди світ котиться?
хрен с ним , стоял бі хрен
и біло шо поесть ,я не про икру
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 06 січ, 2026 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Повідомлень: 4423
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 522 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 20:52
Завтра будем есть деликатесы с Гудвайна(склады которого охраняет Великий Троещирский Инвестор) и качаться в зале как Ронни Коулман и Султан Рахманинов!
барабашов
Повідомлень: 5611
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:09
Vadim_ написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Курс долара завтра оновить історичний максимум: 42,42 грн, — НБУ.
Завтра буде ще вище
Куди світ котиться?
хрен с ним , стоял бі хрен
и біло шо поесть ,я не про икру
Про хрен?
Investor_K
Повідомлень: 11247
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
Додано: Вів 06 січ, 2026 21:10
барабашов написав:
Завтра будем есть деликатесы с Гудвайна(склады которого охраняет Великий Троещирский Инвестор) и качаться в зале как Ронни Коулман и Султан Рахманинов!
Не треба заздрити успішним людям
Investor_K
Повідомлень: 11247
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
