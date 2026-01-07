|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 07 січ, 2026 11:28
Investor_K написав:
Що це коїться на валютному ринку?
Додано: Сер 07 січ, 2026 11:45
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Про хрен?
хліб з салом или хотяб мивину с филлипинкой
Вам50+. Впораєтесь?
закажите , если не страшнее атомной войны, потом расскажет сколько раз и как
, но я жене не изменяю, так шо не беспокойте посольство по поводу визы
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:33
Пане Вадиме.
А хоча б з Мівіною впораєтесь? Чи Ви ніколи ще не зраджували картопляним чіпсам?
Додано: Сер 07 січ, 2026 15:45
Investor_K написав:
Пане Вадиме.
А хоча б з Мівіною
впораєтесь? Чи Ви ніколи ще не зраджували картопляним чіпсам
?
я таке лайно їм раз на рік, мабуть.
жена умеет и любит готовить
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:13
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Про хрен?
хліб з салом или хотяб мивину с филлипинкой
Так для чого тоді робили це замовлення?
хлеб с салом пожалуйста, можна раз на тиждень
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:24
Офіційний курс долара на 8 січня — 42,72 гривні, що знову є новим рекордом, стало відомо з сайту НБУ.
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:36
Investor_K написав:
Офіційний курс долара на 8 січня — 42,72 гривні, що знову є новим рекордом, стало відомо з сайту НБУ.
ничего... вот "шаги" введут - тогда и заживём
Додано: Сер 07 січ, 2026 17:04
Планую 16.01 здати файно валюту, а гривню на депозит . Чи є альтернативні ідеі?
