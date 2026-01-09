RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:37

Глубокоуважаемый Investor_K,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 484
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:37

  maniachello написав:Глубокоуважаемый Investor_K,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг :shock:

За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11265
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:40

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Глубокоуважаемый Investor_K,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг :shock:

За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.

Это что же, теперь в этой ветке будут царить скука и запустение? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 484
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:14

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Глубокоуважаемый Investor_K,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг :shock:

За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.

вы бы график курса глянули сначала за 2025, перед депо ,
а рейтинги то таке ,смотря хто их составляет и не всегда многие голосуют
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:29

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:Глубокоуважаемый Investor_K,
Вы уже 3 дня не публикуете рейтинг :shock:

За 2025 рік підсумок підведено.
Про новий рейтинг навіть не задумувався.

Это что же, теперь в этой ветке будут царить скука и запустение? :shock:

Навіть якщо таке станеться, ми завжди з вами зможемо через 16 років мовчання повторно запустити гілку. У вас чудовий досвід з такоі діяльності. До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11265
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:35

Звертаюсь до шановних форумчан (нешановніі не мають тут писати нічого)
Що Ви вважаєте актуальним для обговорення у цій гілці у 2042 році?
Востаннє редагувалось Investor_K в П'ят 09 січ, 2026 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11265
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:43

  Investor_K написав:До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?

извечные темы - бабы, деньги, оружие курс доллара, акции в АТБ, банка под грушей
maniachello
 
Повідомлень: 484
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:33

  maniachello написав:
  Investor_K написав:До речі, що на ваш погляд буде актуальним для обговорення у цій гілці в 2042 році?

извечные темы - бабы, деньги, оружие курс доллара, акции в АТБ, банка под грушей

А перспективи ЮВТ на найближчих виборах?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11265
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:03

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

ВоНа вже не та милфа з супержоп...й, шо була при Кучьми
Непройде
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5620
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:32

  барабашов написав:ВоНа вже не та милфа з супержоп...й, шо була при Кучьми
Непройде

А хто пройде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11265
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
