За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 15 січ, 2026 14:17
Investor_K написав:
Щось старому холодно. І навіть алкоголь не гріє. Що робити?
Перестать пить.
Греться алкоголем все равно, что обоссаться на морозе - сначала тепло...
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 9254
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21721 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:47
Сибарит написав: Investor_K написав:
Щось старому холодно. І навіть алкоголь не гріє. Що робити?
Перестать пить.
Греться алкоголем все равно, что обоссаться на морозе - сначала тепло...
А потім що ?
Investor_K
- Повідомлень: 11292
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:58
Маньячело, за кого голосувати будете?
Investor_K
- Повідомлень: 11292
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 08:25
Investor_K написав:
Маньячело, за кого голосувати будете?
как всегда:
- за партию любителей пива
- за партию любителей женщин
maniachello
- Повідомлень: 511
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:03
maniachello написав: Investor_K написав:
Маньячело, за кого голосувати будете?
как всегда:
- за партию любителей пива
- за партию любителей женщин
Ну це в рф. В Украіні за кого?
Investor_K
- Повідомлень: 11292
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:51
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Маньячело, за кого голосувати будете?
как всегда:
- за партию любителей пива
- за партию любителей женщин
Ну це в рф. В Украіні за кого?
партия любителей любителей женщин?
maniachello
- Повідомлень: 511
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:00
Investor_K написав:
Ну це в рф. В Украіні за кого?
Вы же понимаете, не зря зелёное шапито пытается голосование онлайн протащить. Нарисуют любую явку с любым результатом
maniachello
- Повідомлень: 511
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:21
maniachello написав: Investor_K написав:
Ну це в рф. В Украіні за кого?
Вы же понимаете, не зря зелёное шапито пытается голосование онлайн протащить. Нарисуют любую явку с любым результатом
Чому не пишете украінською?
Investor_K
- Повідомлень: 11292
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:23
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Ну це в рф. В Украіні за кого?
Вы же понимаете, не зря зелёное шапито пытается голосование онлайн протащить. Нарисуют любую явку с любым результатом
Чому не пишете украінською?
так исторически сложилось
maniachello
- Повідомлень: 511
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:31
Що у вас за історія?
Investor_K
- Повідомлень: 11292
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Профіль
