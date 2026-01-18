|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:22
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда?
Як враження?
вы думаете "выставить" местный зоопарк?
Поки ні. Простоцікаво, які враження , як смакує?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11303
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 19:57
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда?
Як враження?
вы думаете "выставить" местный зоопарк?
Поки ні. Простоцікаво, які враження , як смакує?
а почему потянуло на верблюжатину? , это же для українців диковина, или безхозный прибился?
я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать
то как говядина
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 20:38
Vadim_ написав:
я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать
то как говядина
А человечина похожа на сладковатую свинину.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1164
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 20:43
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать
то как говядина
А человечина похожа на сладковатую свинину.
это вам рассказывали дедушка с бабушкой съевшие соседей или своего ребёнка в голодомор 1932-33 ?
п.с. у меня бабушка 1914 року народження, прожила все прелести комуняк , от раскулачивания батьків, голодоморів і до обезценивания рублей.
Казала шо їли траву,кору дерев , горобців... но про людей людей не чула і не їла
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 18 січ, 2026 21:02, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 20:45
Мене не цікавить мясо собак та взагалі невідомо чого.
Верблюд!!!???
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11303
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:06
Investor_K написав:
Мене не цікавить мясо собак та взагалі невідомо чого.
Верблюд!!!???
мне думается вам надо на форумы стран где эти животные живут, в степях України їх не бачив
п.с. бачив в Астраханській обл. ,у Саратовській на кордоні з Казахстаном але не чув від місцевих казахів щоб їх їли, доят -да
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 18 січ, 2026 21:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:07
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5119
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 січ, 2026 21:21
Vadim_ написав:
это вам рассказывали дедушка с бабушкой съевшие соседей или своего ребёнка в голодомор 1932-33 ?
Нет,я прочитал об этом в книжке.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1164
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|