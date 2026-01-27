RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 17:35

Про Днепр не знаю, а в Павлограде с конца 90-х ни отопления, ни ГВП
maniachello
 
Повідомлень: 534
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:03

  Investor_K написав:Пане барабашов,
Ви зараз у якій краіні?

У той, де курс мiсцевої валюти до бакса 43 с невеличким хвістиком
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:55

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:У Києві є ризик вимкнення горячого водопостачання

у Дніпрі , мабуть у половині міста , нема з 2002

Також казали, що тимчасово?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:56

  maniachello написав:Про Днепр не знаю, а в Павлограде с конца 90-х ни отопления, ни ГВП

Також тимчасово казали?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:57

  барабашов написав:
  Investor_K написав:Пане барабашов,
Ви зараз у якій краіні?

У той, де курс мiсцевої валюти до бакса 43 с невеличким хвістиком

Невже в Украіні?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:59

Investor_K
хорошо быть пандой на трое зимой 26го?
Прохожий
 
Повідомлень: 14270
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:19

  Прохожий написав:Investor_K
хорошо быть пандой на трое зимой 26го?

Яка мета цього запитання?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11354
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
