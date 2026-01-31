|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 31 січ, 2026 16:51
Investor_K написав: maniachello написав:
Так купите
Грошей немає. Усе в нерухомості та на депозитах.
Жебракую.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11376
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 923 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:59
Так Вы ночуете в АТБ?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор