Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:51

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Так купите

Грошей немає. Усе в нерухомості та на депозитах.

Жебракую.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:59

Так Вы ночуете в АТБ?
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:23

  maniachello написав:Так Вы ночуете в АТБ?

Marriot
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:53

Вам, конечно, виднее... Но, может, стоит попробовать Hilton?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 04:46

  maniachello написав:Вам, конечно, виднее... Но, может, стоит попробовать Hilton?

Грошей немає
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:35

Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп

Надо снимать депозиты, покупать долляры
