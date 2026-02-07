Саме так, дядьку
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 07 лют, 2026 07:31
Додано: Суб 07 лют, 2026 10:17
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
А если курс подбитым гвертольётом вниз?
Ну как в 92м
Или даже в 93м
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:53
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:04
Троєщина
Дуже хвилююся, чи не буде дешевшати нерухомість на моєму районі?
Додано: Нед 08 лют, 2026 03:04
|