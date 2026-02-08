|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:50
Vadim_ написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Це біда. Ми втрачаємо наступне покоління. Назавжди.
Все тримається на таких як я
ти х... ло, докажи обратное .
я вибачусь
Сволота, веди себе чемно! Чмо собаче.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11407
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:58
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
ти х... ло, докажи обратное .
я вибачусь
Сволота, веди себе чемно! Чмо собаче.
я справедливый,. в отличии от ган донов и не жалуюсь
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 08 лют, 2026 22:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:00
Ти дегенерат. Пшол вон отсюда
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11407
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:10
Investor_K написав:
Ти дегенерат. Пшол вон отсюда
оно даже не оно , но ху йло,. брат
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:14
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Ти дегенерат. Пшол вон отсюда
оно даже не оно , но ху йло,. брат
Треба закусувати і у такому стані на форумі не появлятися. Нещастя. Ото жінка бідна з таким ідіотом жити.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11407
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:14
Investor_K написав:
Ти дегенерат. Пшол вон отсюда
нормавльный человек такое не скажет
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:17
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Ти дегенерат. Пшол вон отсюда
нормавльный человек такое не скажет
Тільки не треба нити та плакати. Мовчки взяв і пішов куди наказано.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11407
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:22
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Ти дегенерат. Пшол вон отсюда
нормавльный человек такое не скажет
Тільки не треба нити та плакати. Мовчки взяв і пішов куди наказано.
І про виконання доповісти!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11407
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:28
Неприємно, коли з тобою по хамськи? А ти як думав? Я таких як ти у 90 роки хавав на сніданок без кетчупа. Це Троєщина, синку. І тобі тут нічого робити
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11407
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:38
Пока вы тут замёрзшие и в темноте ругаетесь кому то 162/94 в Мапуту Мбанга(34см!) делает «Мапуту» своим «мапуту» смазанным в бегемотьем курдючном выхлопе
А потом его(ниггера) в благодарность кормят верблюжьими стейками
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 08 лют, 2026 22:49, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5653
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|