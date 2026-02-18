|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 17 лют, 2026 05:08
maniachello написав: Investor_K написав:
Буду ще більше витрачати!
транжира...
Кшбеком потім поверну. Але, у мене в основному, харчі. А на них буде лише 5%
Investor_K
Додано: Вів 17 лют, 2026 05:50
maniachello написав:
Как-то нелогично получается
Думаю, що мета - зменшити виплати по нацкешбеку. Бо там де 15% - то рідко купляється. Основна частина витрат - харчі. А там зменшать до 5%
Investor_K
Додано: Вів 17 лют, 2026 07:55
Investor_K написав: maniachello написав:
Как-то нелогично получается
Думаю, що мета - зменшити виплати по нацкешбеку. Бо там де 15% - то рідко купляється. Основна частина витрат - харчі. А там зменшать до 5%
Оно как бы да, но эта вся движуха задумывалась, чтобы покупали больше украинского.
По крайней мере, так декларировалось.
А с изменениями, выходит что наиболее локализованная продукция становится менее интересной для покупателя
Или я не так понял?
Востаннє редагувалось maniachello
в Вів 17 лют, 2026 08:00, всього редагувалось 1 раз.
maniachello
1
Додано: Вів 17 лют, 2026 08:00
maniachello написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Как-то нелогично получается
Думаю, що мета - зменшити виплати по нацкешбеку. Бо там де 15% - то рідко купляється. Основна частина витрат - харчі. А там зменшать до 5%
Оно как бы да, но эта вся движуха задумывалась, чтобы покупали больше украинского.
По крайней мере, так декларировалось.
А с изменениями, выходит что наиболее локализованная продукция становится менее интересной для покупателя
Или я не так понял?
Є таке
Investor_K
Додано: Вів 17 лют, 2026 19:19
Цікава буде гра.
Чи повторить Трубін свій подвиг?
Investor_K
Додано: Сер 18 лют, 2026 07:11
Вчора на Троі запустили тепло в усі постраждалі будинки. А якби жителі лівого берега послухали подонкіа та вміхали кудись - хто і для кого б поновлював зруйновану інфраструктуру?
Investor_K
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:23
Невчасно і недальновидно.
Investor_K
