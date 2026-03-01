|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:51
Сьогодні розпочалася з боку США та Ізраілю.
Investor_K
Повідомлень: 11478
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:24
В свете последних событий в Персии мы невероятно и просто очень любим ИнвестораК!
Потому что будем восстанавливать их рынок жилой и не только недвижимости ну и конечно закусывать отмечание успехов на нём лучшей персидской чёрной икрой!
барабашов
Повідомлень: 5698
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:45
Investor_K написав:
Сьогодні розпочалася з боку США та Ізраілю.
Іран нібито паралельно завдає ракетних ударів по ОАЕ, Катару, Бахрейну та Ізраїлю.
Investor_K
Повідомлень: 11478
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:46
барабашов написав:
В свете последних событий в Персии мы невероятно и просто очень любим ИнвестораК!
Потому что будем восстанавливать их рынок жилой и не только недвижимости ну и конечно закусывать отмечание успехов на нём лучшей персидской чёрной икрой!
Я не залучений до цього. Трамп як завжди забув зі мною порадитись
Investor_K
Повідомлень: 11478
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:50
Investor_K написав:
Трамп як завжди забув зі мною порадитись
Трупм не читает эту тему на форуме?
maniachello
Повідомлень: 593
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:05
maniachello написав: Investor_K написав:
Трамп як завжди забув зі мною порадитись
Трупм не читает эту тему на форуме?
Це його головна стратегічна помилка
Investor_K
Повідомлень: 11478
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:32
Все.
Investor_K
Повідомлень: 11478
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:07
أقترح على الأثرياء من شبه الجزيرة العربية الانتقال إلى أوكرانيا. فمناخها معتدل، وشعبها ودود، وتتمتع بآفاق واعدة لتصبح دولة أوروبية حديثة ومتطورة رقمياً.
Investor_K
Повідомлень: 11478
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:26
maniachello
Повідомлень: 593
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:44
Не хвилюйтеся. Просто я хочу ім запропонувати купити моі каартири на Троєщині
Investor_K
Повідомлень: 11478
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Профіль
