За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:51

Атака на Іран

Сьогодні розпочалася з боку США та Ізраілю.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:24

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

В свете последних событий в Персии мы невероятно и просто очень любим ИнвестораК!
Потому что будем восстанавливать их рынок жилой и не только недвижимости ну и конечно закусывать отмечание успехов на нём лучшей персидской чёрной икрой!
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:45

  Investor_K написав:Сьогодні розпочалася з боку США та Ізраілю.

Іран нібито паралельно завдає ракетних ударів по ОАЕ, Катару, Бахрейну та Ізраїлю.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:46

  барабашов написав:В свете последних событий в Персии мы невероятно и просто очень любим ИнвестораК!
Потому что будем восстанавливать их рынок жилой и не только недвижимости ну и конечно закусывать отмечание успехов на нём лучшей персидской чёрной икрой!

Я не залучений до цього. Трамп як завжди забув зі мною порадитись
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:50

  Investor_K написав:Трамп як завжди забув зі мною порадитись

Трупм не читает эту тему на форуме?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:05

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Трамп як завжди забув зі мною порадитись

Трупм не читает эту тему на форуме?

Це його головна стратегічна помилка
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 06:32

Хаменеі

Все.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:07

To attention of rich Arabian people

أقترح على الأثرياء من شبه الجزيرة العربية الانتقال إلى أوكرانيا. فمناخها معتدل، وشعبها ودود، وتتمتع بآفاق واعدة لتصبح دولة أوروبية حديثة ومتطورة رقمياً.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:26

  Investor_K написав:أقترح على الأثرياء من شبه الجزيرة العربية الانتقال إلى أوكرانيا. فمناخها معتدل، وشعبها ودود، وتتمتع بآفاق واعدة لتصبح دولة أوروبية حديثة ومتطورة رقمياً.

ааа... Инвестора_К взломали :shock: :shock: :shock:
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:44

  maniachello написав:
  Investor_K написав:أقترح على الأثرياء من شبه الجزيرة العربية الانتقال إلى أوكرانيا. فمناخها معتدل، وشعبها ودود، وتتمتع بآفاق واعدة لتصبح دولة أوروبية حديثة ومتطورة رقمياً.

ааа... Инвестора_К взломали :shock: :shock: :shock:

Не хвилюйтеся. Просто я хочу ім запропонувати купити моі каартири на Троєщині
Investor_K
