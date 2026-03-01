RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:46

По ціні дубайських.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11480
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:00

  Investor_K написав:По ціні дубайських.

по цене дубайского шоколада? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 595
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:01

  maniachello написав:
  Investor_K написав:По ціні дубайських.

по цене дубайского шоколада? :shock:

Нерухомості. У нас кращі умови для життя.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11480
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 10:06

А на Троєщині взагалі преміум. Магазини, дитячі садки, школи - у кожному мікрорайоні. Також можна буде відкрити магазин халяльноі іжі.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11480
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:46

  Investor_K написав:А на Троєщині взагалі преміум. Магазини, дитячі садки, школи - у кожному мікрорайоні.

и метро :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 595
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:47

  Investor_K написав:можна буде відкрити магазин халяльноі іжі.

верблюд на мангале... ммм... вкуснятинка :wink:
maniachello
 
Повідомлень: 595
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 19:02

  Investor_K написав:А на Троєщині взагалі преміум. Магазини, дитячі садки, школи - у кожному мікрорайоні. Також можна буде відкрити магазин халяльноі іжі.

дурак думкою багатіє (с)
Vadim_
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 164165166167
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2784)
01.03.2026 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.