За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 07 бер, 2026 20:59
Investor_K написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.
тут не платят...
Це не заради грошей. Це задля мистецтва
яке мистетцство?
Vadim_
Повідомлень: 4809
З нами з: 23.05.14
Подякував: 653 раз.
Подякували: 533 раз.
Додано: Суб 07 бер, 2026 21:24
Мистецтво спілкування
Investor_K
Повідомлень: 11519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 00:48
Investor_K написав:
Мистецтво спілкування
Причому різними мовами
Investor_K
Повідомлень: 11519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 04:05
Investor_K написав:
Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.
А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
(c) О. Бендер
maniachello
Повідомлень: 613
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 05:06
maniachello написав: Investor_K написав:
Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.
А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
(c) О. Бендер
Троєщина буде місцем проживання світової еліти.
Investor_K
Повідомлень: 11519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 10:53
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.
А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
(c) О. Бендер
Троєщина буде місцем проживання світової еліти.
Непременно... Сразу после междупланетного шахматного турнира
maniachello
Повідомлень: 613
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 67 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 14:49
Пане Вадиме, Ви готові до спілкування у цій гілці з Трампом, Сі, Макроном, Евандером Холіфілдом?
Investor_K
Повідомлень: 11519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:39
Запросив було сюди пана Бетона для культурного спілкування. Зникло
Investor_K
Повідомлень: 11519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:40
это ветка обитателей фрунзе103?
вадим не по вашим гайкам, он по синьке)))
Прохожий
Повідомлень: 14314
З нами з: 05.06.13
Подякував: 934 раз.
Подякували: 1465 раз.
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:41
Верховний Суд вперше в Україні визнав сімʼєю українську одностатеву пару між двома чоловіками, які проживають у Києві — ЗМІ
ㅤ
Investor_K
Повідомлень: 11519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
