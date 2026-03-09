RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 20:59

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.

тут не платят...

Це не заради грошей. Це задля мистецтва

яке мистетцство?
Vadim_
 
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 21:24

Мистецтво спілкування
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 00:48

  Investor_K написав:Мистецтво спілкування

Причому різними мовами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 04:05

  Investor_K написав:Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.

А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
(c) О. Бендер
maniachello
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 05:06

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.

А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
(c) О. Бендер

Троєщина буде місцем проживання світової еліти.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 10:53

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Але було б добре, щоб ця гілка стала місцем інтелектуального та творчого спілкування між найвпливовішими людьми світу.

А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
(c) О. Бендер

Троєщина буде місцем проживання світової еліти.

Непременно... Сразу после междупланетного шахматного турнира
maniachello
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 14:49

Пане Вадиме, Ви готові до спілкування у цій гілці з Трампом, Сі, Макроном, Евандером Холіфілдом?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 19:39

Запросив було сюди пана Бетона для культурного спілкування. Зникло
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 19:40

это ветка обитателей фрунзе103?
вадим не по вашим гайкам, он по синьке)))
Прохожий
 
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 19:41

Ось кого треба вітати з 8 Березня

Верховний Суд вперше в Україні визнав сімʼєю українську одностатеву пару між двома чоловіками, які проживають у Києві — ЗМІ
Investor_K
Аватар користувача
 
