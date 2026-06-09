RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:41

День найкращих друзів

Друзі, це наше свято!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 08:42

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Тоді на лівому березі майже не було людей. Які общаги?

возле Дарницкого рынка, например... там знатные общаги :roll:

Там деяких мешканців можна легко переплутати з тарганами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 09:37

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Тоді на лівому березі майже не було людей. Які общаги?

возле Дарницкого рынка, например... там знатные общаги :roll:

Там деяких мешканців можна легко переплутати з тарганами

а некоторых - даже с хамелеонами :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 731
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 04:05

Сьогодні вболіваємо за наших.
За Лівий берег!
Прогноз від старого - вийдемо!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 07:32

  Investor_K написав:Прогноз від старого - вийдемо!

но сначала - войдём
maniachello
 
Повідомлень: 731
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:12

Лівий Берег

  Investor_K написав:Сьогодні вболіваємо за наших.
За Лівий берег!
Прогноз від старого - вийдемо!

Троєщина, ПОХ, Дарниця, Лісовий. Воскресенка, Русанівка - усі на футбол! За наших!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:14

Волошин має забити
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 265266267268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11611)
09.06.2026 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.