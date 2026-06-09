|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 08 чер, 2026 08:41
Друзі, це наше свято!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12089
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 чер, 2026 09:37
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Тоді на лівому березі майже не було людей. Які общаги?
возле Дарницкого рынка, например... там знатные общаги
Там деяких мешканців можна легко переплутати з тарганами
а некоторых - даже с хамелеонами
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 чер, 2026 04:05
Сьогодні вболіваємо за наших.
За Лівий берег!
Прогноз від старого - вийдемо!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12089
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 чер, 2026 07:32
Investor_K написав:
Прогноз від старого - вийдемо!
но сначала - войдём
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 чер, 2026 11:12
Investor_K написав:
Сьогодні вболіваємо за наших.
За Лівий берег!
Прогноз від старого - вийдемо!
Троєщина, ПОХ, Дарниця, Лісовий. Воскресенка, Русанівка - усі на футбол! За наших!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12089
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 чер, 2026 11:14
Волошин має забити
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12089
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 чер, 2026 12:11
Investor_K написав: Investor_K написав:
Сьогодні вболіваємо за наших.
За Лівий берег!
Прогноз від старого - вийдемо!
Троєщина, ПОХ, Дарниця, Лісовий. Воскресенка, Русанівка - усі на футбол! За наших!
ваши, троещинские - не наши
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 чер, 2026 12:37
maniachello написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Сьогодні вболіваємо за наших.
За Лівий берег!
Прогноз від старого - вийдемо!
Троєщина, ПОХ, Дарниця, Лісовий. Воскресенка, Русанівка - усі на футбол! За наших!
ваши, троещинские - не наши
Ваш низький рівень соціальноі відповідальності не завадить ЛБ вийти до УПЛ
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12089
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 чер, 2026 12:41
Investor_K написав:
Ваш низький рівень соціальноі відповідальності
Вы это на что намекаете?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|