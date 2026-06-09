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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 13:03

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Ваш низький рівень соціальноі відповідальності

Вы это на что намекаете? :shock:

Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:16

  Investor_K написав:Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва

когда на Троещине ещё лягушки квакали, на Харьковский уже метро ходило :roll:

а когда метро будет ходить на Троещину, мать вашу всего левого берега?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:09

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва

когда на Троещине ещё лягушки квакали, на Харьковский уже метро ходило :roll:

а когда метро будет ходить на Троещину, мать вашу всего левого берега?

Метро Сержа Лифаря 2а. Магазин не ходить. Він є у наявності
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:27

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва

когда на Троещине ещё лягушки квакали, на Харьковский уже метро ходило :roll:

а когда метро будет ходить на Троещину, мать вашу всего левого берега?

Метро Сержа Лифаря 2а. Магазин не ходить. Він є у наявності

Вы что-то путаете...
Метро и METRO - это две большие разницы
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:33

Друже, поки ви там збираєтесь з думками, ми тут вже виграємо 1-0
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:31

Лівий Берег

В УПЛ.
Старий знову влучно!!!
Investor_K
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