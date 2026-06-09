Не демонструєте поваги до Троєщини - матері усього лівого берега Києва
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Додано: Вів 09 чер, 2026 13:03
Додано: Вів 09 чер, 2026 14:16
Додано: Вів 09 чер, 2026 15:09
Метро Сержа Лифаря 2а. Магазин не ходить. Він є у наявності
Додано: Вів 09 чер, 2026 15:27
Вы что-то путаете...
Метро и METRO - это две большие разницы
Додано: Вів 09 чер, 2026 16:31
Лівий Берег
В УПЛ.
Старий знову влучно!!!
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