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За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:42
P.S. до речі. Вчора зранку у калюжі біля податкової Деснянського району то не Ви?
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Investor_K
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:58
21 червня у Києві пройде Марш "КиївПрайд" - КМДА
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Investor_K
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:01
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
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Investor_K
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:24
Investor_K написав:
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
я спочатку вирішив, що ви оце про прайд
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Shaman
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 22:43
Shaman написав: Investor_K написав:
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
я спочатку вирішив, що ви оце про прайд
Про таке він зізнаЄться лише в особистих. 😅
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Hotab
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 23:51
Shaman написав: Investor_K написав:
Хтось пробував?
Бо мені порадили…
я спочатку вирішив, що ви оце про прайд
А потім?
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Investor_K
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Додано: Суб 20 чер, 2026 02:54
Investor_K написав:
P.S. до речі. Вчора зранку у калюжі біля податкової Деснянського району то не Ви?
жизнь дала трещину - едем на Троещину (с)
нет, не я... я в Ваших краях бываю приблизительно никогда
к тому же я не настолько стар, как Вы, чтобы ходить пешком по всяким там податковым
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maniachello
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Додано: Суб 20 чер, 2026 07:45
maniachello написав: Investor_K написав:
P.S. до речі. Вчора зранку у калюжі біля податкової Деснянського району то не Ви?
жизнь дала трещину - едем на Троещину (с)
нет, не я... я в Ваших краях бываю приблизительно никогда
к тому же я не настолько стар, как Вы, чтобы ходить пешком по всяким там податковым
На самокаті?
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Investor_K
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Додано: Суб 20 чер, 2026 07:45
Охрінєть…
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Investor_K
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