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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 09:44

  Investor_K написав:А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.

стидаюсь спитати, звідки дістанете :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 10:28

  Shaman написав:
  Investor_K написав:А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.

стидаюсь спитати, звідки дістанете :lol:

Із широких штанин…. маяковський
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:05

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:А якщо до поліції - достану дубинку типу я свій.

стидаюсь спитати, звідки дістанете :lol:

Із широких штанин…. маяковський

з такими штанинами вам таки на прайд ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:25

  Investor_K написав:Із широких штанин…. маяковський

Вы таки знали Маяковского лично?
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:26

Десятки видалених повідомлень за день у темі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:34

  Investor_K написав:Десятки видалених повідомлень за день у темі.

але ви, як той Сізіф - не здаєтесь :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:44

  Investor_K написав:Десятки видалених повідомлень за день у темі.

3 з них могли увійти до 5 найкращих повідомлень року, а одне - до книги Гіннесса за кількістю переглядів.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:45

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Десятки видалених повідомлень за день у темі.

але ви, як той Сізіф - не здаєтесь :lol:

Так постраждав же не я. А Мистецтво!
Investor_K
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  #<1 ... 279280281282
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