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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 19:53

  Investor_K написав:Чи порве Кріштіану узбеків?

1 тайм. 3-0
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 21:05

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Чи порве Кріштіану узбеків?

1 тайм. 3-0

5-0. 2 голи
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 04:21

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Чи порве Кріштіану узбеків?

1 тайм. 3-0

5-0. 2 голи

Португвльці молодці!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:06

Але ми знаємо одного місцевого хлопця, який не молодець
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:23

банківський фістинг без лубриканта , коли «не молодець» )

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.


Хай лежать, вони тільки краще стають з часом . 🤭

Зображення14 днів не пройшло, може інцестор спробує повернути? Належної якості. :oops:

:oops:
Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 11:14

  Investor_K написав:Але ми знаємо одного місцевого хлопця, який не молодець

Бо боїться дати інтервʼю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 11:41

За допомогою проксі нейків налайкав сам себе, обманув спільноту для того, щоб що?
Investor_K
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  #<1 ... 281282283284
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