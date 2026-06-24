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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42
Головне щоб було гарне продовження шоу «падіння євро і міфу про «величність» 😅😅
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Hotab
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Ірина_, Модератор