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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Головне щоб було гарне продовження шоу «падіння євро і міфу про «величність» 😅😅
Hotab
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