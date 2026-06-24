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За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42
Головне щоб було гарне продовження шоу «падіння євро і міфу про «величність» 😅😅
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Hotab
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:31
Добре, що ми пишемо правду.
Я не відмовляюся від покупки євро. Було. Правда. Сам написав.
Хотаб не заперечує, що сама себе налайкав до статуса найкращого форумчанина 2025.
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Investor_K
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:31
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Чи порве Кріштіану узбеків?
1 тайм. 3-0
5-0. 2 голи
Все Кріштіану?
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Shaman
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:00
Пане шамане! Який ВУЗ закінчили та здобута спеціальність?
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Investor_K
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:03
Investor_K написав:
Пане шамане! Який ВУЗ
закінчили та здобута спеціальність?
Харківський універ, економіст незвичайний
й тоді вже ЗВО або ВНЗ
. абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати
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Shaman
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:06
Shaman написав: Investor_K написав:
Пане шамане! Який ВУЗ
закінчили та здобута спеціальність?
Харківський універ, економіст незвичайний
й тоді вже ЗВО або ВНЗ
. абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати
2 голи. Це скільки голів?
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Investor_K
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