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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Головне щоб було гарне продовження шоу «падіння євро і міфу про «величність» 😅😅
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:31
Добре, що ми пишемо правду.
Я не відмовляюся від покупки євро. Було. Правда. Сам написав.
Хотаб не заперечує, що сама себе налайкав до статуса найкращого форумчанина 2025.
Додано: Сер 24 чер, 2026 18:31
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:03
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:06
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