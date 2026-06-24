|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42
Головне щоб було гарне продовження шоу «падіння євро і міфу про «величність» 😅😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19431
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Сер 24 чер, 2026 17:31
Добре, що ми пишемо правду.
Я не відмовляюся від покупки євро. Було. Правда. Сам написав.
Хотаб не заперечує, що сама себе налайкав до статуса найкращого форумчанина 2025.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 чер, 2026 18:31
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Чи порве Кріштіану узбеків?
1 тайм. 3-0
5-0. 2 голи
Все Кріштіану?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13334
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:00
Пане шамане! Який ВУЗ закінчили та здобута спеціальність?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:03
Investor_K написав:
Пане шамане! Який ВУЗ
закінчили та здобута спеціальність?
Харківський універ, економіст незвичайний
й тоді вже ЗВО або ВНЗ
. абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13334
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:06
Shaman написав: Investor_K написав:
Пане шамане! Який ВУЗ
закінчили та здобута спеціальність?
Харківський універ, економіст незвичайний
й тоді вже ЗВО або ВНЗ
. абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати
2 голи. Це скільки голів?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:35
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Пане шамане! Який ВУЗ
закінчили та здобута спеціальність?
Харківський універ, економіст незвичайний
й тоді вже ЗВО або ВНЗ
. абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати
2 голи. Це скільки голів?
так в мене курсу гадання не було
ви вже тоді пишіть більше розгорнуто... а якщо ви гадаєте, що всі зрозуміють - то ви помиляєтесь
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13334
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:42
Пане шамане. Ви мені потрібні для іншого. Яким буде курс доллара до гривні 31.12.2026?
А то у мене тут геостратегічні плані
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 12196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 чер, 2026 19:47
Shaman написав: Investor_K написав:
Пане шамане! Який ВУЗ
закінчили та здобута спеціальність?
Харківський універ, економіст незвичайний
й тоді вже ЗВО або ВНЗ
. абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати
Інжек чи Каразіна?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37863
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 8332 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:24
Investor_K написав:
Добре, що ми пишемо правду.
В той момент коли верещав «я Хотаба не читаю, він в ЧС» 😅😅😅
покупки євро. Було. Правда. Сам написав.
Скільки саме? Бо треба для діла: будемо підраховувати збитки «Інвестора» мамкіного .. Щотижня,
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19431
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2632 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|