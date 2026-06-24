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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 15:42

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Головне щоб було гарне продовження шоу «падіння євро і міфу про «величність» 😅😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:31

Добре, що ми пишемо правду.
Я не відмовляюся від покупки євро. Було. Правда. Сам написав.
Хотаб не заперечує, що сама себе налайкав до статуса найкращого форумчанина 2025.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 18:31

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Чи порве Кріштіану узбеків?

1 тайм. 3-0

5-0. 2 голи

Все Кріштіану? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:00

Пане шамане! Який ВУЗ закінчили та здобута спеціальність?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:03

  Investor_K написав:Пане шамане! Який ВУЗ закінчили та здобута спеціальність?

Харківський універ, економіст незвичайний :lol:

й тоді вже ЗВО або ВНЗ ;). абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:06

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Пане шамане! Який ВУЗ закінчили та здобута спеціальність?

Харківський універ, економіст незвичайний :lol:

й тоді вже ЗВО або ВНЗ ;). абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати :oops:

2 голи. Це скільки голів?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:35

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Пане шамане! Який ВУЗ закінчили та здобута спеціальність?

Харківський універ, економіст незвичайний :lol:

й тоді вже ЗВО або ВНЗ ;). абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати :oops:

2 голи. Це скільки голів?

так в мене курсу гадання не було ;) ви вже тоді пишіть більше розгорнуто... а якщо ви гадаєте, що всі зрозуміють - то ви помиляєтесь :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:42

Пане шамане. Ви мені потрібні для іншого. Яким буде курс доллара до гривні 31.12.2026?

А то у мене тут геостратегічні плані
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 19:47

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Shaman написав:
  Investor_K написав:Пане шамане! Який ВУЗ закінчили та здобута спеціальність?

Харківський універ, економіст незвичайний :lol:

й тоді вже ЗВО або ВНЗ ;). абревіатури складно поміняти, викарбувалися в пам'яті. я "ОТИЗ" або "БДДС" навіть не намагаюсь перекладати :oops:
Інжек чи Каразіна?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 20:24

  Investor_K написав:Добре, що ми пишемо правду.

В той момент коли верещав «я Хотаба не читаю, він в ЧС» 😅😅😅

покупки євро. Було. Правда. Сам написав.


Скільки саме? Бо треба для діла: будемо підраховувати збитки «Інвестора» мамкіного .. Щотижня,
Hotab
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  #<1 ... 282283284285
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