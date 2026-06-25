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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 07:17

Пане хотабе. Ну от як вам не совісно було усіх обманювати заради статуса форумчанина-2025
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 13:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Пане хотабе. Ну от як вам не совісно було усіх обманювати заради статуса форумчанина-2025


Обманювати адміністрацію форуму.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 14:45

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Пане хотабе. Ну от як вам не совісно було усіх обманювати заради статуса форумчанина-2025


Обманювати адміністрацію форуму.

и найвелычнишого Инвестора
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:00

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  maniachello написав:и найвелычнишого Инвестора


Але найближчиз друзів - форумчан для чого дурити? Вони ж йому довіряли, вірили йому. Мабуть, як порядні люди вітали його з перемогою.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 15:49

  Investor_K написав:
  maniachello написав:и найвелычнишого Инвестора


Але найближчиз друзів - форумчан для чого дурити? Вони ж йому довіряли, вірили йому. Мабуть, як порядні люди вітали його з перемогою.

Кому? Инвестору?
:shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 17:40

Одна справа, коли переможцем стає заслужена людина. Наприклад, сибарит або Shaman. Достойні люди з відповідною освітою та експертизою. Дуже цікаві фахові повідомлення. Така історія надає форуму додаткової цінності.
А в нашій ситуації - людина без належної освіти та знань, але з використанням шахрайських методів досягнення цілей.. Це ж дискредитація конкурсу та форуму у цілому.
Investor_K
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  #<1 ... 283284285286
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