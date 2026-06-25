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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 25 чер, 2026 07:17
Пане хотабе. Ну от як вам не совісно було усіх обманювати заради статуса форумчанина-2025
Додано: Чет 25 чер, 2026 13:31
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 25 чер, 2026 14:45
Додано: Чет 25 чер, 2026 15:00
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 25 чер, 2026 15:49
Додано: Чет 25 чер, 2026 17:40
Одна справа, коли переможцем стає заслужена людина. Наприклад, сибарит або Shaman. Достойні люди з відповідною освітою та експертизою. Дуже цікаві фахові повідомлення. Така історія надає форуму додаткової цінності.
А в нашій ситуації - людина без належної освіти та знань, але з використанням шахрайських методів досягнення цілей.. Це ж дискредитація конкурсу та форуму у цілому.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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