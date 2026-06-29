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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 11:17

  Investor_K написав:Мені як культурній та інтелігентній людині дуже сподобався цей челленж. Він символізує рух уперед та прогрес. Вже й норвезький парламент його підхопив. Уявляю, що буде у разі перемоги над КотДівуаром

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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:17

Сьогодні гарний день
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 13:45

  Investor_K написав:Сьогодні гарний день

понедельник?! :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:25

Бразилія - Японія

Які прогнози, шановні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:26

Німеччина - Парагвай

Які прогнози, шановні?
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Марокко - Нідерланди

Які прогнози?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 17:57

  Investor_K написав:Сьогодні гарний день

Навіть тиждень
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  #<1 ... 284285286287
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