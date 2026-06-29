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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:17
Сьогодні гарний день
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Investor_K
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- Заблокований
- Повідомлень: 12212
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- Подякували: 927 раз.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 13:45
Investor_K написав:
Сьогодні гарний день
понедельник?!
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maniachello
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- Повідомлень: 766
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 68 раз.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 17:25
Які прогнози, шановні?
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Investor_K
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- Заблокований
- Повідомлень: 12212
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 17:26
Які прогнози, шановні?
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Investor_K
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- Заблокований
- Повідомлень: 12212
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 17:27
Які прогнози?
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Investor_K
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- Заблокований
- Повідомлень: 12212
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 927 раз.
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Додано: Пон 29 чер, 2026 17:57
Investor_K написав:
Сьогодні гарний день
Навіть тиждень
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Hotab
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- Форумчанин року
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- Повідомлень: 19477
- З нами з: 15.02.09
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