Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвестор Розкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму
Це легкий шлях. Тоді подяка і похвала є очевидними та зрозумілими. Мені більше подобаються складні шляхи.
Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвестор Розкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму
Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю?
Investor_K писал(а):Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю?
Дякую за турботу про мою "підготовку". Але, читаючи Ваші повідомлення, складається враження, що це не ми шукаємо героя для інтерв'ю, а хтось дуже делікатно... напрошується на нього )))
Щоправда, є одна маленька проблема — я не журналіст. Освіта в мене зовсім з іншої сфери, тому інтерв'ювання не входить до переліку моїх професійних компетенцій.
І ще одна цікава деталь. Ви вже так регулярно згадуєте того форумчанина, що мимоволі починаєш думати, а чи не варто вже відкривати окрему рубрику "Щоденна згадка про найкращого форумчанина 2025 року"? Бо уваги до його персони, здається, вже більше, ніж він сам міг би собі побажати.
Тож якщо колись і буде інтерв'ю, то, боюся, першим кандидатом на нього стаєте саме Ви! Настільки послідовно просуваєте цю ідею