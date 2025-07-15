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«Дія.Картка»: у «Дії» розповіли,
як працюватиме новий...

«Дія.Картка»: у «Дії» розповіли, як працюватиме новий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 21:14

«Дія.Картка»: у «Дії» розповіли, як працюватиме новий...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів 30 липня офіційно підтримав запуск єдиної картки для всіх соціальних виплат — «Дія.Картку». Як розповіли в пресслужбі «Дія», мультирахункова картка стане ключем до декількох банківських рахунків, спрощуючи зарахування та користування коштами.

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«Дія.Картка»: у «Дії» розповіли, як працюватиме новий інструмент для соцвиплат
R2
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